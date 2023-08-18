Четыре спортплощадки откроют в Фокинском районе Брянска
В этом году ещё четыре спортплощадки откроют в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
По программе «Инициативное бюджетирование» в Фокинском районе появятся 10 спортивных площадок. Так, в прошлом году спортобъекты построили на территориях школ №28, 40, 41, 51, гимназии №1 Кроме того, скейт-площадка появилась в Белых Берегах.
В ближайшее время спортивные площадки откроют в лицее №27, школах №30 и 55, а также в Центре туризма и экскурсий города Брянска.
Строительство спортобъектов контролируют специалисты районной администрации и активисты.
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