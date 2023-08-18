В этом году ещё четыре спортплощадки откроют в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

По программе «Инициативное бюджетирование» в Фокинском районе появятся 10 спортивных площадок. Так, в прошлом году спортобъекты построили на территориях школ №28, 40, 41, 51, гимназии №1 Кроме того, скейт-площадка появилась в Белых Берегах.

В ближайшее время спортивные площадки откроют в лицее №27, школах №30 и 55, а также в Центре туризма и экскурсий города Брянска.

Строительство спортобъектов контролируют специалисты районной администрации и активисты.