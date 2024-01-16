Четыре территории благоустроили в Стародубском округе по инициативе жителей

Две площадки, парк и мемориал благоустроили в Стародубском округе по инициативе жителей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Стародубском округе в минувшем году по региональному проект «Инициативное бюджетирование» благоустроили четыре территории.

Так, в парке культуры и отдыха имени А. И. Рубца в районном центре появилась санитарная зона и ещё одна зона отдыха.

Две детские игровые площадки установили в посёлке Десятуха и на улице Семашко в Стародубе. Кроме того, в порядок привели территорию памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Логоватое.

На работы на всех объектах потратили 8,8 млн рублей.