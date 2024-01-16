Четыре территории благоустроили в Стародубском округе по инициативе жителей
Две площадки, парк и мемориал благоустроили в Стародубском округе по инициативе жителей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Стародубском округе в минувшем году по региональному проект «Инициативное бюджетирование» благоустроили четыре территории.
Так, в парке культуры и отдыха имени А. И. Рубца в районном центре появилась санитарная зона и ещё одна зона отдыха.
Две детские игровые площадки установили в посёлке Десятуха и на улице Семашко в Стародубе. Кроме того, в порядок привели территорию памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Логоватое.
На работы на всех объектах потратили 8,8 млн рублей.
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