Четырем брянским скверам в этом году предстоит капитальный ремонт

На капитальных ремонт общественных территорий Брянска из бюджетов всех уровней выделяется порялка 86 млн рублей.
В 2021 году в Брянске предстоит капитальный ремонт четырех городских скверов.
Как сообщает мэрия, в федеральную программу формирования комфортной городской среды на этот год вошли скверы Володарского у кинотеатра «Салют» в Володарском районе, «Энергетиков» в Советском районе, имени Игната Фокина в Фокинском районе и «Пролетарский» в Бежицком районе.
Сейчас городские власти готовятся к торгам по аыбору подрядчиков для всех названных объектов.
На ремонт и благоустройство общественных территорий Брянска в этом году из бюджетов всех уровней выделили около 86 млн рублей.
Программа формирования комфортной городской среды реализуется в Брянске с 2017 года и предполагает благоустройство трех парков и 14 скверов.
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