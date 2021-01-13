Четырем брянским скверам в этом году предстоит капитальный ремонт

На капитальных ремонт общественных территорий Брянска из бюджетов всех уровней выделяется порялка 86 млн рублей.

В 2021 году в Брянске предстоит капитальный ремонт четырех городских скверов.

Как сообщает мэрия, в федеральную программу формирования комфортной городской среды на этот год вошли скверы Володарского у кинотеатра «Салют» в Володарском районе, «Энергетиков» в Советском районе, имени Игната Фокина в Фокинском районе и «Пролетарский» в Бежицком районе.

Сейчас городские власти готовятся к торгам по аыбору подрядчиков для всех названных объектов.

На ремонт и благоустройство общественных территорий Брянска в этом году из бюджетов всех уровней выделили около 86 млн рублей.

Программа формирования комфортной городской среды реализуется в Брянске с 2017 года и предполагает благоустройство трех парков и 14 скверов.