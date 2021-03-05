Чиновницу мэрии Брянска отправили в колонию из-за приемного ребенка

Здоровью несовершеннолетней девочки нанесен тяжелый урон.

В Брянске вступил в силу приговор в отношении начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Чиновницу признали виновной в халатности при контроле за условиями жизни девочки 2012 года рождения в приемной семье.

С апреля 2016 года по май 2020 года начальник группы опеки не следила за жизнью ребенка. Долгое время приемная мать не выполняла свои обязанности по воспитанию девочки и не обеспечивала ей санитарный и медицинский уход. В результате был причинен тяжкий вред здоровью ребенка.

Советский районный суд приговорил чиновницу к году колонии-поселения и запретил ей занимать работать в сфере опеки и попечительства в течение двух лет.

Однако та обжаловала приговор, заявив о его суровости, и потребовала заменить реальное наказание уловным сроком. Брянский областной суд апелляцию не удовлетворил.