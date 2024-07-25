Чиновники и полиция провели рейд в домовладениях цыган в Брянске

Чиновники и полиция провели рейд в домовладениях цыган в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В посёлке Большое Полпино чиновники, представители Россельхознадзора, управления ветеринарии и полицейские провели рейд по домовладениям лиц цыганской народности. Они проверили соблюдение земельного законодательства и правил содержания домашних животных.

Сотрудники управления муниципального контроля выявили несколько нарушений правил благоустройства. Территории около некоторых домов заросли травой и кустарниками, а также покрыты мусором. Владельцам предприспли провести уборку.

А владельцам домашних животных напомнили о необходимости пасти коров и лошадей на огороженных участках и под присмотром.