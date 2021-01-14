Чистить брянские дворы от снега пришлось с помощью тракторов

В отдельных микрорайонах Брянска во дворах были замечены тракторы: без участия спецтехники люди со снежными завалами не справляются.

Погрузка в Смоленском регионе МЖД выросла в 1,3 раза в 2020 году Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2020 году составила 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 101,0 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к 2019 году); — химических и минеральных удобрений – 1,9 млн. тонн (рост в 1,4 раза); — строительных грузов

Коронавирус диагностировали у более 19 000 жителей Смоленщины По данным на 13 января в Смоленской области за минувшие сутки был подтвержден еще 158 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральныйоперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено 19 097 случаев заболевания у жителей Брянской области. Справились с инфекцией и выздоровели 14 771 житель региона, в том числе за прошедшие сутки из больниц

Жителей Смоленщины ожидает похолодание Четверг текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится — небольшой, местами умеренный снег. Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C,

Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2020 году снизилось на 44 % В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14. Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки

Пенсионерка из Десногорска подозревается в покушении на убийство внука 25-летний житель Десногорска пожаловался на угрозы пенсионерки в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полицейские опросили потерпевшего и установили, что молодой человек долгое время проживает со своей бабушкой и ведет аморальный образ жизни. Накануне мужчина пришел домой в пьяном состояние, между ним и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со