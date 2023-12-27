Дед Мороз поздравил детей Володарского района Брянска

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом юных жителей Володарского района Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Дед Мороз вместе с главой администрации Володарского района Светланой Бледновой поздравили с наступающими праздниками. Так, они пришли с подарками к детям, чьи родители участвуют в спецоперации.

«Ребята читали нам любимые стихи, делись секретами и сокровенными мечтами», — рассказала Светлана Бледнова.

Также новогодний волшебник и глава администрации пришли в гости к многодетной семье Дворниковых. Папа Аркадий без мамы воспитывает трёх дочек Сашу, Ульяну и Полину. Девочкам Дед Мороз вручил сладкие новогодние подарки.