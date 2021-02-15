Дело водителя, насмерть сбившего главврача в Жуковке, довели до суда

Автомобилисту грозит до пяти лет заключения.

В Жуковке перед судом предстанет водитель, насмерть сбивший главного врача Жуковской межрайонной больницы, депутата облдумы Николая Третьякова. Его обвиняют в нарушении правил, повлекшем смерть человека.

В конце ноября 2020 года около 20.00 водитель Nissan Almera на улице Набережной в Жуковке нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Им оказался Николай Третьяков. От полученных травм он погиб на месте.

Водителю грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.