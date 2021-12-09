День Героев Отечества отметили в Брянске

Торжественную церемонию провели у памятника «Круговая оборона».

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В Брянске прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Круговая оборона». На монументе увековечены имена брянцев, погибших в горячих точках.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, глава города Брянска Марина Дбар, Герой Советского Союза Иван Кашин, Герой Российской Федерации Александр Постоялко, мамы погибших Героев Российской Федерации — Лидия Ермакова и Галина Василёва, представители полиции и прокуратуры, администрации и общественных организаций.

Память погибших почтили минутой молчания.