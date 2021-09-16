День города в Брянске будет рабочим

Власти не объявили 17 Сентября выходным днем.

17 сентября Брянск отметит 1036-летие и 78-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает городская администрация в этом году в празднование Дня города внесла свои коррективы пандемия. Из-за коронавируса отменили Парад поколений и массовые народные гуляния. Пятница, 17 Сентября, объявлена рабочим днем.

Локальные мероприятия пройдут во всех районах города. Праздник завершится в 22.00 фейерверком на Кургане Бессмертия.