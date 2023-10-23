День лицеиста отметили в Брянском лицее №1

Депутаты и чиновник поздравили учеников Брянского лицея №1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском городском лицее №1 имени А.С.Пушкина прошёл традиционный праздник «Лицея день заветный». Он приурочен к Дню лицеиста, который отмечают 19 октября в России.

В зале собрались педагоги, лицеисты с родителями. Поздравили их вице-спикер брянской думы Владимир Пронин и председатель комитета облдумы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева. А лицеисты подготовили для педагогов и почётных гостей творческие номера.