День образования Брянской области отметили в региональном правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Хрустальном зале правительства региона прошла торжественная церемония, посвящённая Дню образования Брянской области. Официальный «день рождения» был установлен 5 июля в 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.

«Брянская область движется вперёд. За каждым достижением стоит огромный труд жителей Брянской области, и это несмотря на новые вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно. Очень важно, что у наших земляков искренние чувства единства, сплочённости и ответственности за наш общий дом – Брянскую область», — подчеркнул на торжественном мероприятии губернатор региона Александр Богомаз.

Высокие государственные награды и почетные звания получили медики, педагоги, правоохранители, спасатели, водители школьных автобусов, работники сферы культуры, сельского хозяйства и спорта. В частности, за решительные действия, проявленные при устранении последствий террористического акта 31 мая на железнодорожных путях в Выгоничском районе грамотами и благодарностями отметили работников Брянского территориального управления Московской железной дороги ОАО «РЖД», коллективы автопредприятий, работников школ и детских садов.