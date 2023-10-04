День пожилого человека отпраздновали в Брянске концертом. Об этом рассказали в городской администрации.

Во Дворце культуры БМЗ прошло торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека. На праздник пригласили ветеранов труда, малолетних узников и тружеников тыла.

Глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова вручила участникам памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».

«Старшие поколения нашей страны всегда передавали в дар потомкам всё лучшее, чем славился наш народ. Мы помним и бережно храним ваши боевые и трудовые подвиги, которые позволили нам жить в большой и великой стране», — сказала Татьяна Гращенкова.

Творческие коллективы подготовили для пенсионеров концерт.