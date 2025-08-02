День ВДВ отметили в Брянске около мемориала «Круговая оборона».

В Брянске прошёл торжественный митинг в честь 95-летия со дня образования Военно-воздушных сил РФ. Около мемориала «Круговая оборона» собрались первые лица региона, представители силовых структур, духовенства и общественности, родные Героев, военнослужащие с семьями.

Собравшихся поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В числе славных подвигов десантников — операции в Афганистане, захват Кабульского аэропорта, мужество и отвага шестой роты в Аргунском ущелье, где ценой своей жизни наши бойцы предотвратили прорыв многократно превосходящих сил террористов на территорию Дагестана и остановили активные боевые действия бандформирований на территории Чечни. Мы всегда будем помнить молниеносный марш-бросок десантников на Приштину, десантные операции в Приднестровье, Южной Осетии, Гостомеле, которые были выполнены с высоким профессионализмом и отвагой. Сегодня Воздушно-десантные войска продолжают играть ключевую роль в ходе специальной военной операции. На их счету тысячи уничтоженных целей противника, оперативная и эффективная работа в тылу врага, штурмы и уничтожение диверсионно-разведывательных групп», — подчеркнул Александр Богомаз.

Собравшиеся почтили память погибших военнослужащих минутой молчания. К мемориалу участники митинга возложили венки и цветы.