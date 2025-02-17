Депутат Брянского горсовета Игорь Болунёв посетил новую выставку в МИФе

Депутат Брянского горсовета Игорь Болунёв посетил новую выставку в Музее истории фотографии (МИФ).

В Музее истории фотографии в Брянске открылась выставка «Человечность». В экспозиции представлены 46 портретов, снятых по технологии середины XIX века. На стенах музея разместили крупноформатные портреты современников разного возраста, социального статуса и семейного положения.

«Перед вами открываются не просто лица современников, а лица нашей эпохи, коллективный портрет российского общества в конкретной исторической точке развития страны. Ценность искусства фотографии состоит именно в том, чтобы запечатлеть настоящий момент, ведь через сотню лет это будут совсем другие лица, другие жизненные истории», — оценил выставку брянский фотохудожник и основатель музея Роман Формин.

На открытии выставки побывал член попечительского совета МИФа, депутат Брянского горсовета Игорь Болунёв. Он назвал музей выдающимся явлением в культурной жизни региона.

«Есть расхожее мнение, что посредственностям не надо помогать, а надо помогать талантам. Так вот МИФ и есть этот уникальный талант, который уже стал не только легендой, но и одной из самых ярких достопримечательностей нашего города и всей Брянщины. Поэтому надо помогать таким проектам, как МИФ – они создают и сохраняют красивый образ нашего родного края, наших людей. Причём в буквальном смысле», — заметил Игорь Болунёв.

Возрастные ограничения 6+