Депутаты оценили качество питания детей в брянских школах

Брянские депутаты проверили качество питания детей в трёх школах областного центра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева и сенатор Российской Федерации Галина Солодун проверили организацию питания школьников.

«В наступившем году продолжается реализация проекта «Единой России» «Новая школа». Уделяется должное внимание не только организации образовательного процесса, но и сохранению и укреплению здоровья детей. Большое значение в достижении этих задач имеет обеспечение школьников горячим питанием. Чтобы отслеживать и своевременно регулировать ситуацию в данном вопросе, была создана специальная мониторинговая группа», — пояснила Галина Солодун.

В школе №9 города Брянска пищеблок работает по полному циклу: от закупки продуктов до приготовления блюд. Также в заведении есть буфет. Повара заботятся о разнообразии и сбалансированности рациона учащихся.

В школах №67 и №34 областного центра из меню детей исключены жареные блюда, а также ограничены пищевые добавки, соль и специи. Для школьников с определенными заболеваниями готовят индивидуально.

«Считаю, что независимо от того готовят ли обеды в школе или только привозят и разогревают еду, питание детей должно быть полноценным. Это касается не только размера порций, но и качества используемых продуктов, соблюдения технологии приготовления пищи, а также сбалансированности рациона. И, конечно, огромное значение имеет санитарная безопасность и соблюдение СНиПов сотрудниками школьников пищеблоков», — подчеркнула Людмила Журавлева.