Депутаты подарили брянским школьникам около 200 портфелей и наборов школьных принадлежностей

Необходимые для учебы вещи дети получают в рамках акции «Город-детям».
Подарки детям вручают на праздниках, которые проходят во всех районах Брянска.
Так, 5 августа прошло праздничное мероприятие для будущих первоклассников в Советском районе. Для детей и их родителей подготовили целую концертную программу, в конце которой депутаты вручили им подарки.
«У нас есть возможность зажечь искорку счастья в сердцах детей. Это невероятно, ценно и приятно, особенно в преддверии нового учебного года. Школа – это целый мир, большой период в жизни каждого, и пусть школьные годы для наших детей станут одними из самых счастливых. Надеюсь, наша поддержка и эти праздники запомнятся детям и будут полезны родителям», – отметил депутат городского Совета Юрий Клюев.
Около 200 школьников на праздниках получили рюкзаки и необходимые школьные принадлежности.
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