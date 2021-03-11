Депутаты признали аварийными 28 домов в Володарском районе Брянска

При расселении жильцам выделят новое жилье или денежные компенсации.

В Володарском районе Брянска состоялось заседание депутатской группы.

В числе других вопросов депутаты признали аварийными 28 расположенных в районе жилых домов. Их жители при расселении получат от города новое жилье или деньги его приобретение.

В 2021 году в районе планируется расселить дом № 70А по улице Димитрова. В 2020 был расселен дом 2 по улице Свободы.