Дерево рухнуло на проспекте Ленина в Брянске

Ветер повалил дерево во дворе на проспекте Ленина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска жильцы дома №28/1 по проспекту Ленина сообщили о происшествии. Сильный порыв ветра повалил во дворе большое дерево. Чудом никого не оказалось под ним.

На вызов незамедлительно прибыли специалисты городского спасательного отряда. Они распилили и убрали дерево.