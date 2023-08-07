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Дерево рухнуло на проспекте Ленина в Брянске

2023, 07 августа 17:00 Общество
Дерево рухнуло на проспекте Ленина в Брянске
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Ветер повалил дерево во дворе на проспекте Ленина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска жильцы дома №28/1 по проспекту Ленина сообщили о происшествии. Сильный порыв ветра повалил во дворе большое дерево. Чудом никого не оказалось под ним. 

На вызов незамедлительно прибыли специалисты городского спасательного отряда. Они распилили и убрали дерево.

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