Десять тысяч брянцев посетили рождественские богослужения

Рождественские богослужения в Брянской области посетили около 10 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ночь на 7 января в Брянской области прошли богослужения в честь Рождества Христова. В них участвовали около 10 тысяч жителей региона.

Безопасность граждан обеспечивали полицейские и дружинники. Грубых нарушения общественного порядка стражи порядка не выявили.

В праздничные дни полиция несла службу в особом режиме. Безопасность граждан обеспечивали более 1300 сотрудников органов внутренних дел.