Десятая мультибалльница определилась в Брянской области

Десятая Брянская выпускница получила 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Выпускники Брянской области узнали результаты единого государственного экзамена по биологии. Этот предмет в основной срок сдавали 950 человек. От 80 до 99 баллов набрали 118 ребят, а двое показали максимальный результат.

Милена Прокофьева из гимназии № 1 Брянска написала на 100 баллов экзамены по биологии и химии. Она стала десятой двухсотбалльницейрегиона в этом году.

«Добиться высокого результата на ЕГЭ мне помогли усердная подготовка и заинтересованность в предмете, а также спокойствие и максимальная собранность во время сдачи экзаменов», – рассказала выпускница.