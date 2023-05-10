Десятки тысяч жителей Брянщины поучаствовали в акция «Бессмертный полк» в День Победы. Об это сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

Акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в необычном формате. Десятки тысяч жителей Брянской области разместили портреты ветеранов на автомобилях. Также брянцы прикрепили фотографии своих героев к одежде и вместо аватаров в социальных сетях. Кроме того, в День Победы герои войны смотрели на своих потомков с портретов из окон квартир, домов и административных зданий.