Дети отрезали собаке хвост под Брянском

Искалеченному животному понадобилась операция.

В Мичуринском Брянского района двое детей отрезали хвост бездомной собаке. О случившемся в соцсетях рассказали брянские зоозащитники.

По их словам, дети учатся в начальной школе. Один из мальчиков – из неблагополучной семьи, его товарищ – сын учительницы.

Раненое животное спасли очевидцы. Они отвезли пса в ветеринарную клинику. 16 февраля ему сделали операцию. Сейчас собака находится на передержке. Как уточнили зоозащитники, девушки, спасающие животное, решили оставить его себе.

По словам жителей Мичуринского, в последнее время в поселке участились случаи жестокого обращения с животными.