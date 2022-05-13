Работу с бездомными собаками в Брянске назвали поступательной

Депутаты и чиновники положительно оценили деятельность приюта по улице Почтовой.

Брянские депутаты и чиновники после визита в муниципальный приют по улице Почтовой в Бежицком районе положительно оценили его работу.

13 мая выездное рабочее совещание в приюте провел председатель постоянного комитета областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин. По его словам, проблема с бездомными собаками в Брянске решается поступательно.

«В областном центре поступательно решается проблема с безнадзорными животными. Как известно, в Брянске этот вопрос стоит достаточно остро. А значит, данная тема не может не волновать депутатов областной Думы. Много положительных моментов было отмечено в работе приюта. Но хотелось бы пожелать, чтобы такие учреждения становились одновременно и общественным пространством, в котором будет проводиться активная просветительская работа совместно с экспертным сообществом и волонтерами», – заявил Чесалин.

Участок временного содержания безнадзорных животных на Почтовой открыли в марте прошлого года. Как правило, собаки находятся от трех до 10 дней, после чего их выпускают на улицу. Проявляет ли животное немотивированную агрессию, устанавливает ветеринар.