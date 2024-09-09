Детские и спортивные площадки установят в Брянске по инициативе жителей

Детские и спортивные площадки установят в Советском районе Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе реализуется программа «Инициативное бюджетирование». В этом году здесь благоустроят семь объектов.

Так, в школе №45 установят мини-футбольные ворота и баскетбольные щиты, а в школе №9 — трибуну для болельщиков и теннисный стол. В парке имени Алексея Толстого специалисты сделают новую игровую площадку. Там появится гимнастический комплекс, качели, карусели, турники, канатный мост и тоннельная горка. Также в детских садах №33 «Снежинка», №105 «Красный мак» и №150 «Юбилейный» сделают спортивно-игровые площадки.

«Сейчас по всем объектам определяются подрядчики. В ближайшее время исполнители должны приступить к работам, которые завершатся до зимы», — уточнил руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.