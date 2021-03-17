Детские омбудсмены посетили брянских подростков из колонии

Детские омбудсмены из Брянской и Липецкой областей посетили воспитанников колонии для несовершеннолетних, расположенной в Брянске.

Посещение учреждения Инна Мухина и Юрий Таран начали с обхода территории «детской» колонии.

Инна Мухина и Юрий Таран пообщались по различным вопросам с подростками из «родного» региона. Беседы были направлены на оказание моральной поддержки воспитанникам, а также принятие практических мер по оформлению необходимых документов в регионе проживания подростков.

Также всем подросткам, находящимся в колонии, детские омбудсмены передали сладкие подарки и канцелярские принадлежности.