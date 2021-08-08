Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки

Подтверждено 230 новых случаев заражения.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2502 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 230 человек. 211 пациентов справились с болезнью. Девять жителей региона скончались.

С начала пандемии в Брянской области от COVID-19 умерли 868 жителей региона и 89 иногородних.