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Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки

2021, 08 августа 12:42 Общество
Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки
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Подтверждено 230 новых случаев заражения.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2502 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 230 человек. 211 пациентов справились с болезнью. Девять жителей региона скончались.

С начала пандемии в Брянской области от COVID-19 умерли 868 жителей региона и 89 иногородних.

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