Девять брянских школьников участвуют в программе «Большие вызовы» в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи стартовала научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы». В ней участвуют свыше 420 школьников со всей России. В их числе и девять школьников из Брянска.

Почти месяц ребята будут работать в научных аудиториях и лабораториях Университета «Сириус», а в конце смены презентуют свои проекты. Они пробуют решить реальные задачи важные для определенных отраслей.

Также школьников ждут тренинги и мастер-классы от известных ученых, популяризаторов науки, экспертов ведущих компаний и предприятий.