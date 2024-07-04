Девять брянских школьников участвуют в программе «Большие вызовы»
Девять брянских школьников участвуют в программе «Большие вызовы» в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
В Образовательном центре «Сириус» в Сочи стартовала научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы». В ней участвуют свыше 420 школьников со всей России. В их числе и девять школьников из Брянска.
Почти месяц ребята будут работать в научных аудиториях и лабораториях Университета «Сириус», а в конце смены презентуют свои проекты. Они пробуют решить реальные задачи важные для определенных отраслей.
Также школьников ждут тренинги и мастер-классы от известных ученых, популяризаторов науки, экспертов ведущих компаний и предприятий.
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