Девять машин и четыре беспилотника получили брянские лесничества

Технику купили за счет бюджета.

Девять машин, квадроцикл и четыре беспилотника получили лесничества региона для тушения пожаров. Об этом рассказали в Брянской областной думе.

Церемония вручения спецтехники прошла у мемориального комплекса «Лесникам-партизанам». Представителям лесничеств депутаты вручили шесть лесопожарных комплексов — ГАЗ SADKO NEXT, три «УАЗ Фермер», квадроцикл и четыре беспилотных летательных аппаратов.

«Брянская область — лидер среди субъектов по приобретению лесохозяйственной техники за счёт собственных бюджетных средств. Убеждён, эти современные машины помогут оперативно обнаружить, а также эффективно и быстро тушить лесные пожары!» — отметил вице-спикер Виталий Беляй.

В завершение участники церемонии возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших защитников Отечества.