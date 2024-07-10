Девять наград завоевали брянские судомоделисты на первенстве России

Девять наград завоевала брянская команда на первенстве России по судомодельному спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту прошли в Полюстровском парке Санкт-Петербурга. На первенстве выступили более 70 юных спортсменов из 11 регионов. Брянскую область представили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина, детского технопарка «Кванториум» Брянска и станции юных техников в Клинцах.

Три золотые и три бронзовые медали завоевал кандидат в мастера спорта из Брянска Борис Бирюков. Его коллега по школе Виталий Чухов занял первое место в классе скоростных радиоуправляемых моделей Ф1-Е и второе – в классе для групповых гонок «Гидро2». Ещё одно «серебро» у Дениса Емельянова в классе фигурного вождения. В итоге брянская сборная стала первой в общекомандном зачёте.

В Чемпионате России в классах скоростных радиоуправляемых моделей участвовали свыше ста человек из 23-х регионов России.

В личном зачете золотые медали завоевали мастер спорта международного класса Дмитрий Толочко и мастер спорта России Дмитрий Шлемин. Второе место занял брянец Федор Панков. А у мастера спорта России Марины Гудочковой две бронзовые награды.