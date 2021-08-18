Директор автотранспортного предприятия Брянска ответил недовольным водителям автобусов

По словам Александра Андросенко, маленькую зарплаты получают те, кто нарушает ПДД и курит в салоне.

В мэрии Брянска провели расширенное совещание по вопросам, связанным с транспортной реформой. На днях в областном центре разразился скандал: водители и кондукторы автобусов рассказали о низких зарплатах при значительной возросшей нагрузке.

Ситуацию прокомментировал директор МУ «БГПАТП» Александр Андросенко. Он признал, что текучка на предприятии есть, но сокращения водительского штата нет.

По словам Андросенко, на автотранспортном предприятии работают около 1 тысячи человек, 40% из них – водители. С 2017 года количество водителей выросло на 245 человек. При этом набор продолжается.

«Труд водителя очень тяжелый, далеко не каждый с ним справится. Каждый месяц к нам приходят новые люди. Есть стажеры, которые уходят, отработав всего несколько дней, – заявил Александр Андросенко. – Причины ухода разные, часто не устраивает рабочий график, ведь водитель уже в пять утра должен быть на рабочем месте».

Андросенко также сообщил, что за последнее время средняя зарплата водителей выросла вдвое. Если в 2017 году она составляла 23 798 рублей, то 2021 году – 46 751 рублей. К снижению зарплаты, на которое жалуются водители, пояснил директор автотранспортного предприятия, приводит «нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение инструкций, культуры обслуживания, в том числе разговор по мобильному во время движения, курение в кабине».

По данным Александра Андросенко, 98% водителей автобусов выполняют плановые задания, предъявляемые к маршрутам, 80% водителей не допускают перерасхода топлива.