Директор школы Суража получил штраф за холод в классах

Директора школы №2 в Сураже оштрафовали на три тысячи рублей за холод в классах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство проверило информацию из социальных сетей. Подписчики пожаловались, что учебных классах школы №2 города Сураж не соблюдается температурный режим.

Прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора посетила учебное заведение. Выяснилось, что температура воздуха в одном из учебных кабинетов составляет 15,3 градусов. При этом норма – от 18 до 24 градусов тепла.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований директора школы привлекли административной ответственности. Он оштрафован на три тысячи рублей.