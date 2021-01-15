Директора учреждения культуры Стародубского округа оштрафовали за невыплату зарплаты
По информации прокуратуры Стародубского района, после увольнения по собственному желанию работнику учреждения культуры Стародубского муниципального округа не выплатили деньги.
Тогда прокуратура внесла представление в отдел культуры администрации Стародубского муниципального округа.
Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок зарплаты.
После вмешательства прокуратуры сотруднику вернули деньги. Директор учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к административной с назначением штрафа в размере 11 тысяч рублей.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленскую область не пропустили 8 тонн томатов
Попытку ввоза в Россию 8 тонн томатов неизвестного происхождения, перемещавшихся под видом строительных блоков, пресекли сотрудники мобильной группы Смоленской таможни 10 января 2021 года, сообщает пресс-служба центрального таможенного управления. Транспортное средство, которое ехало со стороны Республики Беларусь, таможенники остановили в районе населенного пункта Надва Руднянского района Смоленской области. Согласно документам в автомобиле перевозились строительные блоки
Огонь повредил имущество у жителя смоленского поселка
14 января около трех часов дня огонь вспыхнул в гараже на улице Зимницкого в Хиславичах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец вызвал пожарных, когда заметил дым из постройки. Когда он открыл дверь, то увидел, что рядом с металлической отопительной печью полыхает стена и деревянные стеллажи. Тут же на помощь прибежал сосед, бросив
Погрузка в Смоленском регионе МЖД выросла в 1,3 раза в 2020 году
Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2020 году составила 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 101,0 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к 2019 году); — химических и минеральных удобрений – 1,9 млн. тонн (рост в 1,4 раза); — строительных грузов
Коронавирус диагностировали у более 19 000 жителей Смоленщины
По данным на 13 января в Смоленской области за минувшие сутки был подтвержден еще 158 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральныйоперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено 19 097 случаев заболевания у жителей Брянской области. Справились с инфекцией и выздоровели 14 771 житель региона, в том числе за прошедшие сутки из больниц
Жителей Смоленщины ожидает похолодание
Четверг текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится — небольшой, местами умеренный снег. Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C,
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2020 году снизилось на 44 %
В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14. Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки