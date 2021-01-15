Директора учреждения культуры Стародубского округа оштрафовали за невыплату зарплаты

По информации прокуратуры Стародубского района, после увольнения по собственному желанию работнику учреждения культуры Стародубского муниципального округа не выплатили деньги.

Тогда прокуратура внесла представление в отдел культуры администрации Стародубского муниципального округа.

Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок зарплаты.

После вмешательства прокуратуры сотруднику вернули деньги. Директор учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к административной с назначением штрафа в размере 11 тысяч рублей.