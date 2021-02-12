Для брянцев может измениться порядок набора телефонных номеров

С 2025 года по всей стране, включая Брянщину, хотят ввести новый алгоритм звонков внутри сети, по стране и за границу.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект приказа об утверждении новых порядков набора телефонных номеров для звонков по России и зарубеж. Предполагается, что этот порядок начент действовать с 2025 года на территории всей страны, включая Брянскую область.

Суть изменений в том, что с 2025 года брянцам для звонков внутри города придется набирать не только сам номер абонента, но и префикс и код города. При этом префикс с восьмерки изменится на ноль, а при международных звонках придется вместо комбинации 8-10 набирать два ноля.

Такой порядок набора рекомендован Международным союзом электросвязи. Перейти на него ведомства, отвечающие за коммуникации и связь, планировали еще в нулевые. В рамках постепенного перехода номера экстернных служб были переведены из памятного с советских времен двухзначного формата в трехзначный — 101 вместо 01 и так далее, а коды городов стали начинаться не с нуля, а с четверки.