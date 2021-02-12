Для брянцев может измениться порядок набора телефонных номеров

С 2025 года по всей стране, включая Брянщину, хотят ввести новый алгоритм звонков внутри сети, по стране и за границу.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект приказа об утверждении новых порядков набора телефонных номеров для звонков по России и зарубеж. Предполагается, что этот порядок начент действовать с 2025 года на территории всей страны, включая Брянскую область.
Суть изменений в том, что с 2025 года брянцам для звонков внутри города придется набирать не только сам номер абонента, но и префикс и код города. При этом префикс с восьмерки изменится на ноль, а при международных звонках придется вместо комбинации 8-10 набирать два ноля.
Такой порядок набора рекомендован Международным союзом электросвязи. Перейти на него ведомства, отвечающие за коммуникации и связь, планировали еще в нулевые. В рамках постепенного перехода номера экстернных служб были переведены из памятного с советских времен двухзначного формата в трехзначный — 101 вместо 01 и так далее, а коды городов стали начинаться не с нуля, а с четверки.
21.02.2021 10:38
На Смоленщине продолжают гореть бани
Пожары в банях происходили два дня подряд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 20 февраля около пяти часов дня произошло возгорание в бане на улице Карла Маркса в городе Рославле. Две женщины решили попариться, растопили баню и пошли в дом пить чай. Когда одна из них пришла проверить нужно ли подкинуть дров, увидела,
21.02.2021 09:10
В Смоленске отремонтируют восемь улиц
Смоленские дороги ждут масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Всего 2021 году отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Ак. Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский пер (от ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской). Аукционные процедуры уже проведены, определены подрядные
19.02.2021 11:09
Пожар в Смоленске закончился серьезными потерями
В Смоленске за один день произошли два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В 08:23 пожарные выехали на улицу Ново-Московскую, на пожар дома. Прибыв в течении 5 минут по указанному адресу пожарные незамедлительно приступили к тушению огня, который полыхал внутри веранды и уже объял практически всю кровлю постройки. Чуть больше часа ушло
18.02.2021 20:18
Художественная роспись появится на вокзале Гагарин к юбилею первого полета человека в космос
ОАО «РЖД» продолжает реализацию проекта по обновлению и ремонту малых вокзалов на сети российских железных дорог. К 60-летию первого полета человека в космос планируется завершить работы по ремонту вокзального комплекса на станции Гагарин Смоленской области. В настоящее время ведется ремонт кровли и фасада вокзала с обновлением лепнины. Внутри осуществляется подготовка стен под художественную роспись, которая
18.02.2021 09:12
Шесть пожарных тушили возгорание в Руднянском районе
18 февраля около пяти часов утра в н.п. Нивки Руднянского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и шесть пожарных. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил баню. В результате пожара огонь уничтожил потолок, кровлю, повредил стены по всей площади. Напомним, пока хозяев не было