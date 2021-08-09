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Для брянцев создали новую схему движения троллейбусов

2021, 09 августа 08:57 Общество
Для брянцев создали новую схему движения троллейбусов
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Осенью этого года новую схему можно будет увидеть в салонах общественного транспорта и на остановках. 

Создатели группы «Брянский урбанизм» разработали новую схему троллейбусных путей. Для этого они проанализировали существующие линии и построили актуальную на данный момент маршрутную сеть в Брянске.

«Мы скоординировали действия с троллейбусным управлением, поэтому на новой схеме вся информация актуальна. Схема легко считывается, с её помощью можно проложить свой путь в аэропорт, парки, знаковые места, на ЖД станции и некоторые улицы. Подходит для размещения на остановках и в самом транспорте», – отмечается в сообществе. 

Создатели новой схемы подчеркивают, что это не карта, так как масштаб и соразмерность в ней искажены в угоду удобства чтения.  

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