Для брянцев создали новую схему движения троллейбусов

Осенью этого года новую схему можно будет увидеть в салонах общественного транспорта и на остановках.

Создатели группы «Брянский урбанизм» разработали новую схему троллейбусных путей. Для этого они проанализировали существующие линии и построили актуальную на данный момент маршрутную сеть в Брянске.

«Мы скоординировали действия с троллейбусным управлением, поэтому на новой схеме вся информация актуальна. Схема легко считывается, с её помощью можно проложить свой путь в аэропорт, парки, знаковые места, на ЖД станции и некоторые улицы. Подходит для размещения на остановках и в самом транспорте», – отмечается в сообществе.

Создатели новой схемы подчеркивают, что это не карта, так как масштаб и соразмерность в ней искажены в угоду удобства чтения.