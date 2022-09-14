Для брянцев проведут бесплатные экскурсии

Бесплатные экскурсии подготовили для жителей и гостей региона государственные музеи и частные туроператоры.

В субботу, 17 сентября, жители и гости Брянской области смогут посетить бесплатные экскурсии. Их подготовили государственные музеи и представители частного турбизнеса.

Так, с 10 до 15 каждый час будут начинаться экскурсии по мемориальному комплексу «Партизанская поляна». Предварительная запись на них не требуется.Сбор у кассы на входе.

В 11 часов начнётся экскурсия «Хрустальная сказка» по музею дятьковского хрусталя. Запись по телефону +7 (48333) 3-38-28.

В 12часов стартует пешеходная экскурсия по областному центру «Старый Брянск». Сбор – на крыльце Брянского государственного краеведческого музея. Запись по телефону +7 953-272-85-81.

Экскурсия «Творческое наследие Ф.И.Тютчева» по музею-заповеднику Ф. И. Тютчева «Овстуг» начнётся в 14 часов. Требуется запись по телефону +7(48334) 9-36-71.

Также в 14 часов стартует пешеходная экскурсия по городу «Небанальный Брянск» от «Агентства небанальных экскурсий». Сбор на площади Ленина. Запись по телефону +7 906-501-09-85.

Возрастные ограничения 0+.