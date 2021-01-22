Для брянских школьников стартовал конкурс телесюжетов к 23 февраля

Победителям предложат примерить на себя роль ведущего телепрограммы.

Телеканал «Брянская губерния» объявил конкурс на лучший клип или сюжет ко Дню защитника Отечества среди школьников региона.

Авторам предлагается рассказать о героях, которые учились в их школе, устроить экскурсию по музею воинской славы, взять интервью у участника боевых действий или записать видеопоздравление.

Авторов лучших сюжетов обещают пригласить в редакцию на чай и дать им попробовать себя в качестве телеведущих.