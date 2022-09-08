Для дома культуры в Тросне купили новые костюмы

На 500 тысяч рублей для Троснянского сельского Дома культуры закупили народные костюмы и обувь.

Учреждение вошло в проект «Культура малой Родины». Троснянскому сельскому Дому культуры по программе выделили 500 тыс рублей. На эти деньги для ДК купили народные костюмы, обуви для выступления и оборудование.

За пять лет в Брянской области по региональным и федеральным программам отремонтировали и переоснастили более 240 муниципальных учреждений культуры.