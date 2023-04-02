Для жителей Радица-Крыловки организовали новый маршрут через затопленные территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
1 апреля жители посёлка Радица-Крыловка оказались отрезаны от «большой земли». Залитый водой участок дороги под мостом и на улице Ленина не смогли преодолеть машины высокой проходимости. Жители не смогли добраться до работы и учёбы
Для них разработали новый маршрут движения: бульвар Щорса — разъезд Урицкий. Людей от здания поселковой администрации до железнодорожных путей будут подвозить бортовые машины. Затем за железнодорожными путями, от разъезда Урицкий через микрорайон Чичеринка идет специальный подвозочный рейс. Он доставит пассажиров до бульвара Щорса.р
Уровень воды в реке Десна на территории областного центра достиг 554 см, а в реке Болве — 755 см.
31.03.2023 16:08
Более 15 км пути отремонтируют железнодорожники в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании в 2023 году
На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Смоленской области планируется капитально отремонтировать 15,6 км пути. Наиболее протяженные участки: перегон Уваровка – Гагарин (10 км), на станциях Вязьма (1,7 км), Новодугинская (1,05 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью 2,8 км). Кроме того, железнодорожники уложат 17 стрелочных
30.03.2023 16:36
Железнодорожники усилили работу по предупреждению детского травматизма в период школьных каникул
В период школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Она направлена на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. Специалисты
29.03.2023 12:33
Зарифмованный город
Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со
29.03.2023 12:26
Вышли в свет «Стихи о Смоленске»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом