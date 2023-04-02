Для жителей Радица-Крыловки организовали новый маршрут через затопленные территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

1 апреля жители посёлка Радица-Крыловка оказались отрезаны от «большой земли». Залитый водой участок дороги под мостом и на улице Ленина не смогли преодолеть машины высокой проходимости. Жители не смогли добраться до работы и учёбы

Для них разработали новый маршрут движения: бульвар Щорса — разъезд Урицкий. Людей от здания поселковой администрации до железнодорожных путей будут подвозить бортовые машины. Затем за железнодорожными путями, от разъезда Урицкий через микрорайон Чичеринка идет специальный подвозочный рейс. Он доставит пассажиров до бульвара Щорса.р

Уровень воды в реке Десна на территории областного центра достиг 554 см, а в реке Болве — 755 см.