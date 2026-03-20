Долгожители из Брянска отметили юбилеи

2026, 20 марта 10:39

Долгожителей из Брянска с юбилеями поздравили руководители районов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

К жительницам Фокинского района Марии Фёдоровне Никитяеве и Марии Андреевне Голышевой в гости пришёл исполняющий обязанности главы администрации Фокинского района Сергей Глушенков. Он поздравил тружениц тыла и ветеранов труда с юбилеем. Обеим женщинам исполнилось по 95 лет. Женщинам чиновник вручил цветы и подарки.

«Выражаю вам благодарность и признательность за многолетний труд. Желаю здоровья, мира и долгих лет жизни», — подчеркнул Сергей Глушенков.

А глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова навестила Евдокию Петровну Фролову. Она отметила 100-летний юбилей.

«Столетний юбилей — это веха, символ целой эпохи. Вы учите нас ценить каждый день, быть сильными и не терять надежду. От всей души желаю вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы хватало сил на всё, что приносит радость. Пусть в доме всегда будет уютно, в сердце легко, а рядом — родные люди, которые любят и ценят вас!», — отметила Татьяна Гращенкова.