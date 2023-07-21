Дом бракосочетания в Брянске угрожает безопасности жителей

Разваливающийся фасад Дома бракосочетания в Брянске угрожает безопасности жителей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратурой Советского района Брянска выявила нарушения законодательства в сфере культурного наследия. По мнению надзорного ведомства, объект культурного наследия регионального значения «Дом бракосочетания» на улице Горького, 32/26, требует срочного ремонта. У здания с фасада падает штукатурка и части архитектурных элементов. Это угрожает безопасности прохожих, а также ухудшает визуальное восприятие старинного здания.

Работы по капитальному ремонту фасада в этом доме должны провести с 2035 по 2037 год. Но прокуратура настаивает на переносе срока. Руководителю регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов надзорное ведомство внесло представление.