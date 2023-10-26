Дома и деревья в Брянске украсят гирляндами к Новому году

В Брянской городской администрации специалисты управлений архитектуры и культуры, дорожники, главы районов под руководством мэра Александра Макарова обсудили украшение областного центра к Новому году. Город оформят в теме «Новый год — главный семейный праздник». По ней провели конкурс для детей. А лучшие работы ребят станут основой для украшения улиц.

Прошлогодние новогодние инсталляции отремонтируют и разместят в парках, скверах и на бульварах. Новые арт-объекты тоже появятся. Также специалисты предложили больше электрических гирлянд разместить на фасадах домов и деревьях.

«Необходимо максимально использовать те элементы, которые украшали город в прошлые новогодние сезоны. Важно правильно разместить конструкции. Поменять их местами, чтобы внести разнообразие. Договаривайтесь с представителями бизнеса, чтобы также, в едином цветовом решении, украсили свои объекты и территории», — отметил Александр Макаров.