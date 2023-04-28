Донорскую кровь доставили в ДНР из Брянской области

Донорскую кровь доставили в ДНР сотрудники Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в аккаунте учреждения во ВКонтакте.

В новые регионы России вновь отправился ценный груз из Брянской области. Сотрудники региональной станции переливания крови отвезли донорскую кровь в ДНР.

«И снова у нас все получилось ! Сегодня утром наши ребята вернулись с новых территорий РФ. Куда в очередной раз по просьбе наших коллег был доставлен ценный груз ! Для оказания помощи населению на новых территориях РФ. Мы благодарим всех кто помог нам справиться с этой задачей!» – написали в аккаунте учреждения.

Сотрудники станции сделали фотографии по пути, в том числе завода «Азовсталь», где в год назад гремели бои.