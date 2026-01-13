Дополнительная техника выехала на уборку снега в Брянске

2026, 13 января 15:25

Дополнительная техника выехала на уборку снега в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы продолжают убирать Брянск после снегопада. За сутки с улиц дорожники вывезли свыше 1140 тонн снега. На проезжую часть специалисты высыпали почти 280 кубометров песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом.

Утром 13 января техника выехала на проспект Ленина, улицы Бежицкую и Калинина, на привокзальную площадь. Семь грейдеров, тракторы и погрузчики наводят порядок в частном секторе.

«Основной акцент в своей работе мы делаем на уборку сугробов у бордюров, расширение от снега проезжей части дорог. Чтобы быстрее расчистить город от снега, на помощь своей технике мы привлекли машины сторонних организаций. На улицы дополнительно выходят ещё 5 фронтальных погрузчиков, 2 грейдера, 2 трактора и 10 самосвалов», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Арту Якубор.