Дополнительную полосу движения заасфальтировали на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. На перекрестке с улицей Шолохова специалисты сделали дополнительную полосу для движения транспорта. На остановках «Западная» и «Школа №51» подрядчик обустроил заездные карманы и посадочные площадки. Там также появятся новые автопавильоны.

В настоящее время рабочие устанавливают пешеходное ограждение и обустраивают тротуары.На завершающем этапе подрядчик установит новые дорожные знаки.