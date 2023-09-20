Дороги к туристическому комплексу отремонтировали в Дятьково

В брянском Дятьково отремонтировали три дороги к будущему туристическому комплексу «Хрустальный город». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В городе Дятьково ремонтируют дороги, которые ведут к будущему туристическому комплексу «Хрустальный город». По нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году рабочие привели в порядок проспект Доброславина и улицы Пушкина, Луначарского и Ленина.

Для будущего комплекса в Дятьково обновили хрустальный иконостас в храм Неопалимая Купина и установили Поклонный хрустальный крест.