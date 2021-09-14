Дорогу Брянск I – Брянск II открыли для движения

Участие в торжествах приняли руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

14 сентября торжественно открыли движение на участке дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. Новая шестиполосная дорога связала Фокинский и Володарский районы. Общая протяженность автомагистрали составит 5,4 километра. Суммарная стоимость работ составляет 2,9 миллиарда рублей.

В рамках первого этапа выполнено строительство участка с кольцевыми развязками, ответвления к улице Горького, возведен мост через Снежеть. В ходе второго этапа построят мостовой переход через Десну и продолжат строительство дороги с выходом к улице Горького.

Движение по новой дороге открыли автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками регионального отделения «Юнармии». В колонне также прошла строительная техника.