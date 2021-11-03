Дорогу Брянск I – Брянск II продолжают строить в локдаун

Работы ведутся в районе набережной.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжается строительство дороги Брянск I – Брянск II. Строительные и дорожные предприятия работают в непрерывном режиме.

Подрядчик ведер строительство дороги к набережной, где в рамках второго этапа реализации проекта «Безопасные качественные дороги» строится новый мост длиной 270 метров с подходами к нему с двух сторон длиной 324 метра.

Новый мост будет четырехполосным, в его основании построят 12 опор. Работы ведутся согласно графику.