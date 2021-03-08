Дорогу Брянск – Жирятино отремонтируют к 2022 году

Работы будут вестись в рамках нацпроекта.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнется ремонт дороги Брянск – Смоленск – Жирятино в Брянском и Жирятинском районах.

Как сообщает региональное правительство, всего дорожники отремонтируют 10,6 километра. Работы разбиты на этапы – полностью они завершатся в 2022 году.