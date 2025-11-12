Дорогу-дублёр улицы Карачижской начали строить в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске стартовало строительство трёх километров дублёра улицы Карачижской. Инфраструктурный проект рассчитан на три года. Водители смогут по это дороге от Телецентра спуститься к мосту через Десну в Фокинский район, а также по проспекту Героев проехать в Бежицкий и Володарский районы. На магистрали будет от четырёх до шести полос.

На первом этапе подрядчик проложит чуть более полутора километров дороги от улицы Калинина и проспекта Московского по оврагу до гаражного кооператива «Карачиж-2». В настоящее время рабочие выравнивают грунт. Специалистам «Россети Центр» предстоит перенести высоковольтную электрическую линию. Также коммуникации придётся подвинуть работникам водоканала и связистам.

Также власти ведут переговоры с владельцами участков земли, где пройдёт дорога.Собственникам выплатят компенсацию.

Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».